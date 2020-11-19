Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit

  • 20
Як будити глухих домашніх улюбленців - фото 1
Як будити глухих домашніх улюбленців

Домашні улюбленці регулярно стають інтернет-зірками, адже їхній вигляд чи поведінка можуть викликати сотні емоцій водночас. Так трапилось і з цим собакою, який хоч і глухий, але має справді хорошого господаря.

На платформі Reddit користувач з ніком NewCarthagea поділився емоційним роликом про те, як правильно будити глухого собаку. За лічені години допис піднявся у тренди, зібравши понад 32 тисячі балів та більше як 200 коментарів.

І ще: Канадців закликали остерігатися лосів, які лижуть автомобілі

Річ у тому, що бути власником глухого улюбленця не так просто, адже надто різкі руки можуть злякати пухнастика. Тож хлопець знайшов свій дієвий спосіб розбудити собаку без стресу. Для цього він просто кладе свою руку перед носом у тваринки, щоб та відчула його запах.

How to wake up a deaf dog from r/aww

Читайте також: Щоночі до будинку канадця приходять дикі єноти: причина вас зворушить до сліз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1147
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 187
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 118
Загрузка...
Новини