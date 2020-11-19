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Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
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Домашні улюбленці регулярно стають інтернет-зірками, адже їхній вигляд чи поведінка можуть викликати сотні емоцій водночас. Так трапилось і з цим собакою, який хоч і глухий, але має справді хорошого господаря.
На платформі Reddit користувач з ніком NewCarthagea поділився емоційним роликом про те, як правильно будити глухого собаку. За лічені години допис піднявся у тренди, зібравши понад 32 тисячі балів та більше як 200 коментарів.
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Річ у тому, що бути власником глухого улюбленця не так просто, адже надто різкі руки можуть злякати пухнастика. Тож хлопець знайшов свій дієвий спосіб розбудити собаку без стресу. Для цього він просто кладе свою руку перед носом у тваринки, щоб та відчула його запах.
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