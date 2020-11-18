Канадців закликали остерігатися лосів, які лижуть автомобілі

У Канаді з'явилися дорожні знаки, що закликають остерігатися диких лосів, які занадилися виходити на траси й облизувати автомобілі. На думку місцевої влади, така поведінка тварин може бути небезпечною як для них, так і для людей.

Спочатку опубліковані у соціальних мережах фотографії електронних дорожніх знаків з написом "Не дозволяйте лосям лизати свої автомобілі" здавалися чиїмось жартом. Але виявилося, що в деяких регіонах Канади лосі, які виходять на дороги, – велика проблемою для автомобілістів. За останні кілька років популяція диких тварин значно зросла – і вони перестали боятися припаркованих машин.

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Основною причиною зухвалої поведінки тварин є їх любов до солі. Канадські служби використовують її в зимовий період, щоб запобігти обмерзанню дорожнього полотна. Спочатку лосі злизували сіль з асфальту, але з часом стали сміливішими та почали виходити на прилеглі до лісів парковки в пошуках автомобілів, на кузовах яких накопичується їх улюблений смаколик.

На думку влади, установка застережних дорожніх знаків дозволить застерегти автомобілістів від небезпечних контактів з дикими тваринами. Щоб відлякати лосів фахівці радять використовувати звуковий сигнал або дистанційно активувати сигналізацію.

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