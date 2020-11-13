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Щоночі до будинку канадця приходять дикі єноти: причина вас зворушить до сліз

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Єноти щоночі приходять на ґанок канадійця - фото 1
Єноти щоночі приходять на ґанок канадійця

Одні люди обожнюють єнотів, інші – терпіти їх не можуть. Хтось вважає їх надзвичайно милими, а хтось – "сміттєвими пандами". Але наша історія змусить переглянути ставлення до цих милих звірят. Гарантуємо, що до середини матеріалу у вас проступить сльоза.

Наш герой вразив користувачів мережі своєю історією. Джеймс Блеквуд живе на східному узбережжі Канади у провінції Нова Шотландія, і протягом 25 років доглядає за єнотами, які живуть у місцевих лісах. Себе він жартома називає "приборкувачем єнотів".

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У Джеймса є канал на YouTube, де він ділиться шматочками свого повсякденного життя та турботою про маленьких пухнастих звірів
Нещодавно одне його відео стало вірусним і на момент написання матеріалу набрало близько 6 мільйонів переглядів

"Йшов сніг і на вулиці було холодно, а єноти були дуже голодні і знали, що їм потрібно запастися на довгу зиму", – йдеться в описі відео. На відео Джеймс виходить на ґанок, сідає на лавку і годує з руки натовп диких єнотів сосисками для хот-догів.

Щойно посудина з сосисками спорожніла, чоловік зайшов в будинок і через кілька миттєвостей повернувся з другою порцією ласощів. Після того, як єноти з'їли і ці сосиски, Джеймс приніс їм печиво у шоколаді. Але єноти були ненаситними та продовжували вимагати їжу. Тоді "приборкувач єнотів" приніс їм миску собачого корму і лише тоді ці товсті хутряні кульки нарешті наїлися.

Але навіщо Джеймс робить це і чому єноти до нього приходять? "Це був проєкт моєї дружини, вона померла у 2003 році від раку і благала мене на смертному ложі подбати про її єнотів, кішок і її матір", – йдеться в описі одного з відео Джеймса.

Я виконав її бажання і протягом наступних десяти років дбав про кішок і її матір. У мене живуть дві врятовані кішки Коннор і Шарлотта, які завжди ситі і задоволені. І спасибі за люб'язні пропозиції грошей і подарунків, але я не можу їх прийняти. Я б віддав перевагу, щоб ви пожертвували їх своєму місцевому притулку або службі захисту тварин вашого міста.

Якщо вам так само як і нам подобаються ці хутряні кульки, то подивіться як чоловік пригощає їх збитими вершками.

А в цьому відео пухкі єноти перекушують виноградом.

Ну, і наостанок відео, в якому єноти їдять бутерброди з арахісовою пастою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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