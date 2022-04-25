Як росіяни огидно намагались замести сліди ударів по Одесі

Перед Великоднем окупали завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули 8 осіб та ще 18 отримали поранення. Ця жахлива атака стала ще одним доказом аморальності загарбників. Однак росіяни встигли самі заплутатись у своїй реакції на трагедію, намагаючись перекинути відповідальність.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки продовжують відстежувати брехню російських пропагандистів, які доходять до фантастики та крайнощів у своїх заявах. Цього разу росіяни намагались скинути з себе відповідальність за ракетний удар по будинку в Одесі, через що загинули 8 осіб, серед яких була матір з кількамісячним немовлям.

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Спочатку російські телеграм-канали бадьоро писали, що "ракети досягли своєї мети" – об'єктів військової інфраструктури. Потім пропагандисти зрозуміли, що ракета потрапила у житловий будинок і почали розповідати про те, що "винна українська ППО, яка збила ракету у повітрі", – зауважили у Центрі.

Кадри з місця трагедії, якими поділились в Одеській міській раді, вказують, що ціллю був саме будинок, а руйнування спричинило не збиття ракети силами ППО. Звісно ж, після цього кремлівські телеграм-канали почали змінювати свою позицію у дописах.

Нагадаємо, що російська пропагандистська машина веде війну в інформаційному просторі. Таким чином вони намагаються не лише "відбілити" себе, а й посіяти негатив та паніку серед українців.

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