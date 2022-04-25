"Хотіли посвятити паску в українській церкві": ЗСУ знищили чергову групу окупантів – фото

Кожного дня російська армія, що вдерлась на територію України, зазначає чималих втрат. І однією з таких історій поділились українські військові, які упіймали окупантів прямісінько на Великдень.

Українські військові плідно працюють над збільшенням втрат окупантів, і цього разу бійці натрапили на групу загарбників, які заблукали посеред степу. Воїни з 59 ОМПБр гостинно допомогли російським військовим таки знайти правильний шлях, чим і поділилась на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

І ще: "Українці дуже гостинні": як наші бійці знищують ворожі БМП – вогняне відео

Не вірять московським попам… і вирішили посвятити паски в українській церкві. Тільки так можна пояснити той факт, що у світле свято Воскресіння Христового група молодиків окупантської зовнішності намагалася пробратися на підконтрольну ЗСУ територію. Тільки от бідолаги заблудилися в українських степах, та ще й, мабуть, великодні кошики десь посіяли. Але росіянам пощастило, що їх зустріли військовослужбовці 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка й гостинно вказали їм вірний напрямок. І не просто показали, а й проконтролювали, щоб ті, бува, знову не заблудили і вже точно дійшли на... до місця призначення. Христос Воскрес!, – розповіли наші бійці.

Відзначимо, що станом на 25 квітня від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близько 21 900 своїх бійців. Повний перелік втрат має такий вигляд:

Читайте також: "Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів": феєричне відео від бійців з Одещини