Російська пропаганда за 5 гривень: куплені коментатори випадково себе викрили

Кремлівська пропаганда в соцмережах ніколи не відрізнялась особливою креативністю, адже однакові тексти можна було зустріти у багатьох блогерів. Але цього разу "патріотичний" коментатор через неуважність викрив власну продажність.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли про чергову схему в інформаційній війні. Кремлівські куратори продовжують оплачувати коментарі про "перемоги РФ". Але трапляється й таке, що коментатори через власну неуважність і викривають ці схеми. До слова, за подібні повідомлення вони отримують приблизно 15 рублів, що складає майже 5 гривень.

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Мета таких текстів – підтримка рашистів або збір інформації про вибухи чи інфраструктуру. Виявити такі маніпулятивні тексти нескладно, вони повторюються в коментарях під різними публікаціями. Закликаємо бути обачними та обережними при публікації повідомлень в соціальних мережах, – наголошують у ЦПД.

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