До Росії повертаються міжнародні компанії: країна-агресорка поширює черговий фейк

У Центрі протидії дезінформації продовжують моніторити усі можливі джерела інформації. Цього разу вони спростували фейк, пов'язаний із поверненням до Росії міжнародних компаній.

У російських ЗМІ масово з'являються повідомлення про повернення міжнародних компаній. У ЦПД підкреслюють, що це – фейк.

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У Росії вихід компаній з ринку, зі слів представника Мінпромторгу Віктора Євтухова, пов'язане не з санкціями. Причина, кажуть росіянам, полягає у проблемах з постачанням продукції.

До Росії повернуться IKEA, ОВІ та Inditex (їй належать бренди Zara, Pull & Bear, Bershka та ін.). Насправді ж, усе це не має нічого спільного з правдою.

IKEA та Ingka Group вирішили призупинити діяльність в Росії, це рішення залишається чинним, – такою є заява IKEA.

В Inditex теж не планують повертатися до роботи в Росії. У компанії повідомляють, що наразі позиція залишається незмінною. Мовиться про вихід з ринку країни-агресорки.

Для чого роблять відповідні маніпуляції? Це необхідний крок, який мав би дозволити Росії трішки приглушити незадоволення місцевого населення. Хай там як, а росіяни почали відчувати тиск санкцій на собі.

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