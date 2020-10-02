Як роботизація складів Amazon вплинула на співробітників компанії: цікаве дослідження

Здавалося б, наявність роботів на складах Amazon мала б полегшити життя співробітників компанії. Насправді ж, усе геть зовсім не так. Журналісти провели дослідження та виявили вплив роботизації складів Amazon на людей, які працюють на платформі онлайн-продажів.

Виявилося, що роботи не полегшили життя співробітників Amazon – навпаки, тепер люди змушені працювати у чотири рази швидше.

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Журналісти вивчили дані про травми на складах Amazon у США з 2016 по 2019 рік і з'ясували, що тільки за минулий рік компанія зафіксувала 14 тисяч серйозних травм на 150 складах. Це майже вдвічі перевищує стандарт у галузі. Показники травматизму зростають з 2016 року.

До впровадження роботів співробітникам доводилося щодня проходити кілька кілометрів по складу в пошуках потрібного товару. Тепер їм потрібно сканувати та сортувати речі, які привозять роботи. Рухи стали монотонними, і їх доводиться виконувати десять годин без перерви, стоячи на місці, що призводить до великого навантаження.



Роботизація Amazon підвищила травматизм і кількість роботи для співробітників

Роботи виявилися настільки швидкими, що нормативи для людей подвоїлися і продовжують зростати – норма обробки товарів зросла зі 100 до 400 продуктів на годину.

На роботизованих складах занадто мало співробітників, тому люди часто працюють понаднормово та швидше втомлюються. Через різке збільшення навантаження кількість травм помітно зросла. Журналісти стверджують, що за тиждень без травм співробітників пригощали безкоштовною піцою, тому багато хто мовчав про каліцтва.

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