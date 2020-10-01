У Франції чоловікові заборонили працювати у дитячому садку: дітям сняться жахіття

Знайомтеся, наш новий герой – Сильван Елейн. І він – найбільш татуйований чоловік у Франції. Але, на жаль, надмірна кількість зображень на його тілі зробила Сильвана безробітним.

Сильвану Елейну заборонили працювати у дитячому садку. Батьки трирічного хлопчика поскаржилися в освітні органи, що їх син так злякався розмальованого обличчя вихователя, що йому всю ніч снилися жахіття.

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Керівництво дитячого садка у місті Палезо, де працював Сильван Елейн, стало на сторону батьків та заборонило чоловікові працювати з малюками. Замість цього йому запропонували викладати у початкових класах, тобто дітям від 6 років.

Сильван з рішенням освітнього закладу не згоден. Каже, що діти уже після першої зустрічі звикають до його зовнішності, та вважає, що, навпаки, може навчити дітей толерантності.

Для них буде нижчий ризик стати расистами або гомофобами, – заявив він.

Елейн почав робити татуювання у 27 років, коли викладав у приватній школі в Лондоні та переживав "екзистенційну кризу". На те, щоб розмалювати тіло повністю, знадобилося у цілому 460 годин роботи. Він також змінив колір очей. Для цього йому довелося їхати до Швейцарії, оскільки у Франції ця процедура вважається незаконною.

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