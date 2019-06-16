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Як роботи реагують на знущання зі сторони людей: відео

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Помста роботів Boston Dynamics - фото 1
Помста роботів Boston Dynamics / computerra

Блогери з США зняли пародійний ролик про те, як роботи можуть відреагувати на приниження з боку людей. Однак робот був непохитним і витримав всі випробування.

В оприлюдненому на YouTube відео можна побачити, як розробники знущаються зі свого творіння. Вони штовхають машину ногами, б'ють, з усієї сили кидають предмети у роботів Boston Dynamics, намагаючись перешкодити йому виконати завдання.

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Також на відео показаний вельми цікавий момент – робот вириває ключку у співробітника Boston Dynamics, якою той хоче його побити. Закінчується ролик тим, що роботу "зриває дах" і він починає бити розробників у відповідь і навіть бере їх на приціл пістолета. Тільки в кінці відео стає ясно, що це майстерна постановка, а роль робота виконував чоловік.

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Джерело: youtube
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