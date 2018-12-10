Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї

День Святого Миколая 19 грудня – найкраща можливість проявити свою увагу та турботу. Воно й не дивно, адже ви можете подарувати своїй коханій саме те, про що вона мріяла протягом цілого року. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас добірку найкращих подарунків, які потішать кожну красуню!

До вибору подарунка на День Святого Миколая потрібно поставитися максимально відповідально, адже саме цього дня стартує марафон вручення всіляких милих дрібничок, і не тільки. Що подарувати та як не розоритися на покупках – читайте далі!

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Милі подарунки дівчині

День Святого Миколая не завжди асоціюється з розкішними подарунками, і якщо ваша кохана дівчина цінує не вартість, а певний символізм – рекомендуємо цим скористатися. Тим більше, що іноді простеньке миле горня може значно краще гріти душу у порівнянні з дорогою цяцькою.

Посуд

Зима – ідеальна пора для того, щоб подарувати якесь миле горнятко або термогорня. Вони допоможуть зігріватися вашій дівчині в холодні зимові вечори. Однак, ми не рекомендуємо дарувати всілякі сервізи. Краще віддайте перевагу милому посуду з мотиваційними написами: такі дрібнички будуть піднімати настрій і мотивувати на нові звершення.

Горнятко какао може доповнити затишний вечір

Доповнити такий подарунок можна улюбленим чаєм/кавою або какао. Також можна додати смаколиків.

Книжки та канцелярія

Ми нікого не здивуємо твердженням, що книжки – найкращий подарунок. Утім, варто бути обережними з вибором, щоб не покласти під подушку стосик непотрібної літератури. Якщо ви маєте вагання з вибором – спробуйте подарувати книжку, яка буде корисною для вдосконалення вашої другої половинки в тій галузі, якою вона займається.

У записничку можна зберігати найкращі ідеї

А для того, щоб всі її геніальні ідеї не губилися – потурбуйтесь про органайзер-щоденник. До слова, не обов'язково вибирати великий і громіздкий блокнот, адже компактний варіант ваша обраниця з більшою радістю буде носити з собою щодня.

Одяг та аксесуари

Horondi – якісні та стильні речі

Стильні та оригінальні рюкзаки, сумки-бананки та гаманці шиється під брендом Horondi. Його особливістю є й те, що ви можете самостійно обрати колір і візерунок, що зробить ваш подарунок ексклюзивним.

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Майстерня яскравого взуття Хамелеон

У бренду Хамелеон є дуже благородна мета – зробити ваше життя ще яскравішим. Тим більше, що "життя занадто класне, щоб проходити його в нудному взутті". І це ідеальний варіант, якщо ваша кохана просто сходить з розуму від авторського взуття, яке не можна буде побачити на кожній другій панянці.

Чернікова – те, що викликає захват

Якщо ви хочете зробити незабутній подарунок, який приноситиме шалене естетичне й тактильне задоволення – зверніть увагу на одяг бренду Чернікова. Це надзвичайно красивий одяг з етноелементами, який сподобається навіть найбільш примхливій панянці. Цей одяг заворожує та робить кожну представницю прекрасної половини людства ще красивішою!

Техніка для краси

Будь-який образ можна і треба довершувати. І кому, як не жінкам знати всі тонкощі та секрети, які дозволять виглядати неперевершено. Для того, щоб ваша кохана не ходила по півдня з рушником на голові, потурбуйтесь про те, щоб у неї був достатньо потужний фен. При виборі звертаємо увагу на те, якою є довжина волосся коханої, пряме воно чи кучеряве, а також на режими роботи. Всі ці критерії допоможуть обрати ідеальний пристрій, який не лише не нашкодить зачісці вашої половинки, а й дозволить займатися укладкою з легкістю.

Потужний фен суттєво зекономить час

Дівчата з прямим від природи волоссям мріють про пишні локони, а от ті, кого природа нагородила кучерями – пряме волосся. У цьому випадку можете звернути увагу на випрямлювач для волосся або плойку. Ці пристрої допоможуть зробити ідеальну зачіску.

З цими пристроями можна робити будь-яку зачіску вдома

Усмішка вашої коханої теж має сяяти. Для того, щоб їй у цьому допомогти, можна подарувати електричну зубну щітку. Цей простий гаджет дозволить доглядати за ротовою порожниною без зайвих труднощів. Нагадаємо, що 2-хвилинне чищення електричною зубною щіткою можна порівняти з 15-ма хвилинами ручного чищення.

Побутова техніка для коханої

Звичайно ж, дарувати на Миколая побутову техніку – ідея не найкраща, але є одне "але". До прикладу, ваша кохана просто обожнює готувати та захоплюється випічкою. В такому випадку ви можете сміливо вирушати на покупку девайсів, які полегшать реалізацію її задумів. Тим більше, що насолоджуватися результатами її старань будете й ви!

Це може бути як звичайний міксер, так і ціла кухонна машина. Остання об'єднала в собі більшість кухонний пристроїв, які допомагають робити заготовки. Тут можна замісити тісто, зробити крем, подрібнити овочі, зробити смузі, а також перемолоти м'ясо на фарш.

Якщо у вас на кухні вже є блендер і міксер – покупка кухонної машини може бути зайвою. Якщо у вас виникла така геніальна ідея – спитайте кохану, чи потрібна їй ця установка.

Кухонна машина суттєво полегшить процес готування

Економити особистий час допоможе мультиварка. Хто б що не говорив, а заперечувати той факт, що цей побутовий пристрій став невід'ємною складовою сучасної кухні, просто неможливо. І це не дивно, адже, на перший погляд, електрична каструля насправді може готувати більшість страв без потреби контролювати сам процес. Звичайно ж, це не означає, що ви повністю звільняєтесь від потреби готувати їсти. Ви звільняєтесь від необхідності постійно стояти на кухні, помішуючи інгредієнти та перевіряючи стан продуктів. Закладаємо продукти, обираємо відповідну програму, запускаємо і, до прикладу, йдемо приймати ванну. До слова, мультиварка працює і в режимі пароварки, що дуже круто для тих панянок, які особливо ретельно ставляться до свого раціону!

Мультиварка зекономить ваш особистий час

Найкращі гаджети для дружини

Як показує практика, новенький смартфон – один із найпопулярніших подарунків для коханих жінок на День Святого Миколая. Але як обрати пристрій, щоб не залишитися без грошей на свята?

З'ясовуємо потреби. Цей пункт надзвичайно важливий, адже буває так, що ми, в бажанні максимально догодити рідним і коханим, даруємо їм те, що насправді не потрібне. Не соромтесь перепитати, що ваша кохана робить за допомогою смартфона. Якщо він потрібен лише для того, щоб чатитися та телефонувати – не потрібно одразу братися за топові рішення. Навіщо дарувати пристрій, який буде використовуватися лише на чверть?

Обов'язкові параметри. Як би то не було, важливо уточнити, що саме має бути у смартфоні. До прикладу, має значення діагональ екрана, наявність NFC, кількість камер або місткість акумулятора. Те, що може бути несуттєвим для вас – може бути важливим для вашої другої половини.

Зараз складно уявити жінку без смартфона

Ціна теж вирішує. Як би ви сильно не хотіли догодити своїй коханій – не забувайте, що подарунок не має бити по сімейному бюджету. Крім того, пам'ятайте той факт, що замість одного дорогого смартфона можна подарувати хороший пристрій і зводити вашу половинку на шопінг. Нагадаємо, що саме останній приносить значно більше задоволення представницям прекрасної половини людства.

На День Святого Миколая чоловіки часто роблять спонтанні подарунки. Зокрема, мова йде про смартфони. Як показує практика, не всім жінкам припадають до душі отримані гаджети. Щоб не переживати через те, що вона пожене вас завтра до магазину, щоб зробити повернення – не полінуйтесь взяти її з собою. Також не варто тиснути під час вибору, адже варто пам'ятати, що ви робите подарунок для неї, а не для себе. Даруйте тільки те, що сподобається вашій коханій, – зазначив експерт.

Якщо ж смартфон – подарунок не актуальний, можете подарувати корисні аксесуари. До прикладу, це може бути фітнес-браслет або смарт-годинник, за допомогою яких можна буде моніторити фізичну активність, отримувати сповіщення та менше часу проводити в обіймах зі смартфоном. Меломанкам можна дарувати навушники або портативну акустику, щоб вони могли насолоджуватися улюбленими композиціями.

Фітнес-браслет дозволить менше часу заглядати до телефона

І що б ви не збиралися подарувати – пам'ятайте, що це потрібно робити з любов'ю!

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