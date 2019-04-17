Як роботи Boston Dynamics буксирували вантажівку: відео

Компанія Boston Dynamics показала, на що здатні її роботи, "змусивши" їх тягнути за собою вантажівку. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі компанії.

На ролику видно, що десять роботів SpotMini з'єднали по п'ять, як собак в упряжці. Кінці каната причепили до вантажівки. Роботи вишикувалися у два ряди перед машиною і потягнули її за собою.

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Кожен з цих механізмів може підняти 14 кілограмів.

Відзначається, що вантажівка стояла на стоянці на нейтральній швидкості, а роботи взяли її на буксир по асфальтованій дорозі, що йде вгору під невеликим нахилом.

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