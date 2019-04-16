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VR-окуляри довели дівчину до істерики: епічне відео

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VR-окуляри спровокували істерику в дівчини - фото 1
VR-окуляри спровокували істерику в дівчини / ktc

Мешканка Делі (Індія) впала в істерику після того, як одягнула окуляри віртуальної реальності. Попри те, що вона стояла на підвищенні висотою лише у кілька сантиметрів, вона відчайдушно кричала і благала про допомогу.

Так, завдяки ефекту віртуальної реальності, жінці здавалося, що вона перебуває на запаморочливій висоті. Чоловік подав їй руку, але це не дуже її заспокоїло, і вона продовжила панікувати.

І ще: Екстремальний знімок дівчини викликав суперечки в мережі

Глядачі, які переглянули епічний ролик, заявили, що окуляри віртуальної реальності й створені для того, щоб розважитися. І користувачі мережі відмітили, що зовсім не обов'язково їх одягати, адже можна просто вмирати зі сміху, дивлячись, як це робить хтось інший.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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