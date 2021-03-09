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Як роблять скляний корпус для смартфона OPPO Find X3 Pro: відео
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У новому рекламному ролику виробник вирішив поділитися секретом створення унікального корпусу для нового флагманського смартфона OPPO Find X3 Pro. Як виявилося, це досить складний і тривалий процес, що вимагає високої точності. Тож не варто дивуватися, що заміна скляної панелі коштує дорого.
Особливістю дизайну нового OPPO Find X3 Pro модуль основної камери, який є єдиним цілим зі всієї задньої скляною кришкою.
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Для отримання такої форми виробник використовує 40-годинний процес термообробки скла, після чого під пресом йому надається вигин у потрібних місцях. При цьому точність форми контролюється по 2000 точках. Після цього відбувається якийсь процес OC0, що дозволяє домогтися ефекту "порцелянової глазурі". Нарешті, скло відправляється на фарбування.
За наявною інформацією, смартфон отримає 120-герцовий екран, процесор Snapdragon 888, акумулятор на 4500 мАг, що підтримує 65-ватну провідну та 30-ватну бездротову зарядку, основну камеру на 50 Мп і захист від води за стандартом IP68.
Презентація OPPO Find X3 Pro відбудеться вже в цей четвер, 11 березня.
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