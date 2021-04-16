На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
- 15
Будьмо відвертими, романтичне побачення складно собі уявити без бокала червоного вина або іншого алкогольного напою. Звичайно ж, кожен з цих напоїв по-своєму впливає на продовження зустрічі. Дізнайся, які наслідки для твоїх сексуальних здібностей матимуть найпопулярніші види алкоголю.
Якщо знати міру, то алкоголь може бути непоганим супутником романтичного вечора. Maxim же розповів, як на твоє сексуальне життя вплинуть найпопулярніші види алкогольних напоїв. Візьми на озброєння, щоб не облажатися наступного разу.
Це цікаво: 10 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
Пиво
Пиво належить до так званого легкого алкоголю, а тому головна його небезпека – переборщити. Ти будеш пити, пити й пити і не помітиш, як з дотепної людини з відточеними рухами перетворишся на сонну істоту язиком, що заплітається. Тому, якщо все-таки наполягаєш на пиві, строго обмеж себе двома келихами. Це максимальна доза, при якій ти зможеш продемонструвати дівчині у ліжку щось крім віртуозного хропіння.
Віскі
Здавалося б, віскі – класичний напій, що асоціюється з мужністю і стильними робочими кабінетами. Але віскі таїть одну велику небезпеку – конженери. Це неетанолові компоненти алкогольних напоїв, які надають напою колір і смак. Чим більше у напої конженерів, тим насиченіший його колір.
Віскі належить до напоїв з високою концентрацією конженерів, а отже, здатний в найкоротші терміни ввести організм в стан безпорадного сп'яніння, а на ранок добити його важким похміллям. Тому віскі краще прибережи на вечір, коли плануєш зустрічатися з друзями, а не з дівчатами.
Шампанське
Завдяки підвищеному вмісту в шампанському веселих бульбашок, які пощипують язик і покусують ніс, рідко хто випиває понад два келихи шампанського. А це ідеальна доза алкоголю, якщо ти зібрався вкотре спробувати переконати дівчину, що в інституті у тебе було прізвисько "секс-гуру". До того ж у багатьох сортах шампанського містяться ноти апельсина, лаванди, карамелі та ванілі – все перераховане є афродизіаком для чоловічого організму.
Вино
Мабуть, найкращий вибір для побачення. Причому варто віддати перевагу червоному вину. Дослідження, проведене в Італії у 2009 році, довело, що ті жінки, які вживають червоне вино, більше схильні до сексу, ніж ті, які вживають інший алкоголь або взагалі не п'ють. А ще у червоному вині часто присутні деревні, мускатні та вишневі ноти, які відіграють роль потужних афродизіаків для жінок.
Тож тепер ти знаєш, якому алкогольному напою віддати перевагу, якщо хочеш продовження романтичного побачення. Але пам'ятай, що зловживати будьяким спиртним – не найкраща ідея. Тож споживай відповідально.
Читайте також: Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
21:2117 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Саша Барон Коен й Amazon покажуть розширену версію другого Бората
-
20:21Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна
-
19:54Кохана Роналду Джорджина Родрігес зніметься в реаліті-шоу Netflix
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Hyundai представив свій перший пікап: доступний він буде не всім
-
19:22Які продукти знижують рівень тестостерону у чоловіків
-
19:12Не будьте нормальними: Джефф Безос написав останнього листа у ролі гендиректора Amazon
-
18:55Хайді Клум у білосніжному наряді підкорила мережу
-
18:45Холостяк 11 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:24Що таке епістемічне виснаження та як з ним боротися: поради експертів
-
18:14Гороскоп на 17 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Що буде з організмом, якщо не спати лише одну ніч
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Ralph Lauren представив форму США для Олімпійських ігор у Токіо
-
17:25Чотири знаки Зодіаку зі слабкою імунною системою
-
17:12У Google Play з'явився емулятор культової Nokia N-Gage: відео
-
16:53Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко позувала на яхті у бікіні
-
16:41Чи корисне інтервальне голодування: вчені оголосили свій вердикт
-
16:21Resident Evil Village: дивіться новий трейлер культової гри
-
16:11В обіймах тисяч троянд: Кім Кардашян випустила нову парфумерну колаборацію
-
15:53У Дубаї показали інопланетний Ford Mustang у стилі Аватара
-
15:20Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
-
14:52Google показала, як змінюється планета Земля: вражаюче відео
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
18:24Що таке епістемічне виснаження та як з ним боротися: поради експертів
-
15:20Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти
- 15 квітня
-
21:50Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
-
18:5020 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті
-
14:50Психологічний тест у картинці: як ви насправді ставитесь до людей
-
12:24Як змусити людей погоджуватись: блогер розкрив лайфхак від ФБР
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
15:304 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись
-
12:51У МОЗ оновили карантинні зони: хто вийшов з "червоних" регіонів
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
- 13 квітня
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
17:50Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
-
15:15Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці
-
12:30Простий психологічний тест: виберіть корабель на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати