Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя

Будьмо відвертими, романтичне побачення складно собі уявити без бокала червоного вина або іншого алкогольного напою. Звичайно ж, кожен з цих напоїв по-своєму впливає на продовження зустрічі. Дізнайся, які наслідки для твоїх сексуальних здібностей матимуть найпопулярніші види алкоголю.

Якщо знати міру, то алкоголь може бути непоганим супутником романтичного вечора. Maxim же розповів, як на твоє сексуальне життя вплинуть найпопулярніші види алкогольних напоїв. Візьми на озброєння, щоб не облажатися наступного разу.

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Пиво

Пиво належить до так званого легкого алкоголю, а тому головна його небезпека – переборщити. Ти будеш пити, пити й пити і не помітиш, як з дотепної людини з відточеними рухами перетворишся на сонну істоту язиком, що заплітається. Тому, якщо все-таки наполягаєш на пиві, строго обмеж себе двома келихами. Це максимальна доза, при якій ти зможеш продемонструвати дівчині у ліжку щось крім віртуозного хропіння.

Віскі

Здавалося б, віскі – класичний напій, що асоціюється з мужністю і стильними робочими кабінетами. Але віскі таїть одну велику небезпеку – конженери. Це неетанолові компоненти алкогольних напоїв, які надають напою колір і смак. Чим більше у напої конженерів, тим насиченіший його колір.

Віскі належить до напоїв з високою концентрацією конженерів, а отже, здатний в найкоротші терміни ввести організм в стан безпорадного сп'яніння, а на ранок добити його важким похміллям. Тому віскі краще прибережи на вечір, коли плануєш зустрічатися з друзями, а не з дівчатами.

Шампанське

Завдяки підвищеному вмісту в шампанському веселих бульбашок, які пощипують язик і покусують ніс, рідко хто випиває понад два келихи шампанського. А це ідеальна доза алкоголю, якщо ти зібрався вкотре спробувати переконати дівчину, що в інституті у тебе було прізвисько "секс-гуру". До того ж у багатьох сортах шампанського містяться ноти апельсина, лаванди, карамелі та ванілі – все перераховане є афродизіаком для чоловічого організму.

Вино

Мабуть, найкращий вибір для побачення. Причому варто віддати перевагу червоному вину. Дослідження, проведене в Італії у 2009 році, довело, що ті жінки, які вживають червоне вино, більше схильні до сексу, ніж ті, які вживають інший алкоголь або взагалі не п'ють. А ще у червоному вині часто присутні деревні, мускатні та вишневі ноти, які відіграють роль потужних афродизіаків для жінок.

Тож тепер ти знаєш, якому алкогольному напою віддати перевагу, якщо хочеш продовження романтичного побачення. Але пам'ятай, що зловживати будьяким спиртним – не найкраща ідея. Тож споживай відповідально.

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