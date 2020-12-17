Як різні аромати впливають на наш організм

Аромат рослин – важлива частина натуральної медицини, яка допомагає лікувати найрізноманітніші захворювання. Запах рослин використовують з давніх-давен в східній медицині: ароматними травами лікують не тільки фізичні, але і ментальні хвороби.

Найпоширеніші рослини для ароматерапії – це шавлія, апельсин, м'ята перцева, лаванда і кориця. Шавлія має потужний антибактеріальний вплив, тому відвари на її основі застосовують для лікування різних хвороб. Вчені вже давно офіційно підтвердили, що цілющі ефекти демонструє і яскравий запах шавлії.

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М'ята перцева інший основний компонент аромалікування. У науковій роботі, яка була опублікована в 2000 році у виданні Ailment Pharmacology, сказано, що олія м'яти ефективно полегшує стан хворих з функціональною дисперсією. М'ята чудовий помічник для розв'язання проблем, пов'язаних зі стресом, плюс, м'ятна олія може результативно покращувати роботу мозкових систем пам'яті.

У соку апельсина є речовини, які знімають стрес і упорядковують роботу нервової системи. Олія апельсина – хороший засіб від головного болю. Плюс, апельсин пригнічує розвиток мікроорганізмів, які провокують, наприклад, сальмонельоз.

Складно уявити собі аромалікування без застосування кориці і лаванди, тому не згадати ці всім відомі рослини просто не можна. Аромат кориці, як з'ясували вчені, допомагає запобігти розвитку хвороби Альцгеймера, а лаванда здатна зменшувати больові відчуття.

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