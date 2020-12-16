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Найкращі способи зняти втому очей після роботи за комп'ютером
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Якщо ви багато працюєте або вчитеся за комп'ютером, то змушені постійно напружувати очі. Відтак нашим очам потрібен правильний догляд.
Що робити, якщо сльозяться або сохнуть очі?
Ми не звикли доглядати за нашими очима подібно тому, як ми доглядаємо кожен день за шкірою обличчя або зубами. Але саме очі піддаються серйозному навантаженню при сучасному способі життя.
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Крім цього на наші очі дуже сильно впливають зовнішні умови. Це висушене через опалення повітря в приміщеннях, холодний вітер і низька температура на вулиці. Всі ці фактори негативно впливають на рогівку ока і проявляються такими симптомами, як сухість, відчуття піску в очах, зайва сльозогінність, почервоніння. Але цих симптомів можна уникнути.
Їжа. Під час загострення неприємних симптомів уникайте кислої, солоної і гострої їжі. Їжте багато різнокольорових овочів і зелень. Додайте до раціону петрушку, шпинат, паприку, гарбуз, жовту паприку, моркву.
Вправи. Найкраща гімнастика для очей – це зміна діяльності, спостереження за відкритим горизонтом. Кожні 30 хвилин обов'язково робіть перерву від комп'ютера.
Коріандр. При будь-яких запальних станах застосовуйте міцний настій насіння коріандру: 1 столова ложка на склянку окропу. Перед застосуванням охолодіть до кімнатної температури.
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