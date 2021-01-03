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Учені розповіли, чому чоловіки переїдають: причина несподівана

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Що змушує чоловіків переїдати - фото 1
Що змушує чоловіків переїдати

Науковці вирішили виявити, що ж стає причиною того, що чоловіки починають переїдати. Ви не повірите, але винними у всьому є жінки. Про це свідчить дослідження Корнельського університету, в якому взяли участь 133 учасники (74 чоловіки та 59 жінок).

Виявилося, що у присутності жінок чоловіки мають схильність їсти більше. Причому немає значення, що це за їжа. В університеті, наприклад, проводили дослідження на піці. Так, кожен чоловік з'їдав у середньому на 93% більше.

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Кевін Кніффін, один з авторів дослідження, вважає, що причиною переїдання є те, що чоловік намагається справити враження на жінку, а хороший апетит – ознака гарного здоров'я. Підсвідомо чоловік каже жінці (точніше, йому здається, що говорить): "Дивися, який я спритний, хоробрий і вмілий! Зараз я розправлюся з цією піцою за дві секунди!"

Звичайно, замовлення другого стейка – не настільки драматичний вчинок, як, наприклад, третій бургер. Але, з іншого боку, переїдання веде до дуже серйозних наслідків для здоров'я. Тому чоловік, котрий не стежить за своєю культурою харчування, повинен бути дуже ризиковим!

Учені розповіли, чому чоловіки переїдають: причина несподівана - фото 441804
При жінках чоловіки мають схильність їсти більше

Що стосується жінок, то ученим не вдалося виявити кореляцію між поїданням більшої кількості їжі та тим, з ким саме вони обідали. Але коли за столиком з ними сидів чоловік, то жінки частіше прикидалися, що вони вже наїлися. Тут відразу ж згадуються жарти про скромний салатик, замовлений у ресторані.

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Джерело: Maxim
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