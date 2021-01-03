Учені розповіли, чому чоловіки переїдають: причина несподівана

Науковці вирішили виявити, що ж стає причиною того, що чоловіки починають переїдати. Ви не повірите, але винними у всьому є жінки. Про це свідчить дослідження Корнельського університету, в якому взяли участь 133 учасники (74 чоловіки та 59 жінок).

Виявилося, що у присутності жінок чоловіки мають схильність їсти більше. Причому немає значення, що це за їжа. В університеті, наприклад, проводили дослідження на піці. Так, кожен чоловік з'їдав у середньому на 93% більше.

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Кевін Кніффін, один з авторів дослідження, вважає, що причиною переїдання є те, що чоловік намагається справити враження на жінку, а хороший апетит – ознака гарного здоров'я. Підсвідомо чоловік каже жінці (точніше, йому здається, що говорить): "Дивися, який я спритний, хоробрий і вмілий! Зараз я розправлюся з цією піцою за дві секунди!"

Звичайно, замовлення другого стейка – не настільки драматичний вчинок, як, наприклад, третій бургер. Але, з іншого боку, переїдання веде до дуже серйозних наслідків для здоров'я. Тому чоловік, котрий не стежить за своєю культурою харчування, повинен бути дуже ризиковим!



При жінках чоловіки мають схильність їсти більше

Що стосується жінок, то ученим не вдалося виявити кореляцію між поїданням більшої кількості їжі та тим, з ким саме вони обідали. Але коли за столиком з ними сидів чоловік, то жінки частіше прикидалися, що вони вже наїлися. Тут відразу ж згадуються жарти про скромний салатик, замовлений у ресторані.

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