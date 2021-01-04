На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
- 222
Виробіть в собі ці прості 5 звичок, і вони допоможуть відчути себе набагато щасливішими і долати життєві труднощі набагато легше!
Не турбуватися про думку інших
Щасливі люди не дозволяють негативно налаштованим людям впливати на їх самопочуття. Що б не говорили ці люди, все стікає з них, як з гусака вода. Адже вони твердо знають, що гідна людина – не та, у кого немає недоліків, а та, у кого є гідності.
І ще: Гороскоп на 4 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Бачити плюси
У всьому поганому є щось хороше. Якщо не вдається розгледіти в ситуації позитивну сторону, такі люди створюють її самі. Вони не шкодують. Якщо це було добре, то це чудово. А якщо це було погано, то це досвід.
Бути завжди доброзичливим і вдячним
Щасливим людям не важливо, як ви виглядаєте або звідки ви родом. Все, що їм потрібно – це ще одна людина, поряд з якою можна сміятися і бути щасливим. Вони не соромляться і не шкодують кількох хвилин на те, щоб висловити подяку іншим людям.
Як можна більше усміхатися
"Ми сміємося не тому, що ми щасливі; ми щасливі тому, що сміємося". Усмішки і сміх це невід'ємна риса щасливих людей. Так уже склалося, що люди, з якими ми проводимо багато часу, впливають на нас і на наше сприйняття навколишнього світу. Чим більше часу ми проводимо з позитивно налаштованими і оптимістичними людьми, тим яскравішими фарбами буде розфарбоване і наше життя.
Жити тепер і зараз
"Я пережив багато страшних речей у своєму житті, деякі з них відбулися насправді". Щасливі люди не чекають вечора п'ятниці, ранку неділі, покупки нової машини, нової квартири. Не чекають весни, літа, осені, зими. Адже найжахливіша помилка, це думати, що ти живеш, коли насправді ти лежиш в камері схову в очікуванні життя і щастя.
Це цікаво: Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
17:18Якби Борат був героєм Cyberpunk 2077: кумедне відео
-
17:00Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
-
16:46Дивіться видалену сцену серіалу Офіс: у ній Дуайт Шрут потрапив у Матрицю
-
16:41Вірші на Різдво 2021 для дітей: найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
16:17Ведучий Carpool Karaoke взявся за схуднення: цього разу серйозно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:11Привітання з Днем ангела Анастасії 2021 у віршах, прозі, смс і картинках
-
15:46Компанія Fisker розкрила дизайн свого електричного пікапа
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
14:48Ремейк SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, що випускався з підзаголовком Rehy
-
14:15До дня народження Ньютона: як геній вирахував дату кінця світу
-
13:40Adobe припинив підтримку одного зі своїх популярних сервісів
-
13:13Льоша з Холостячки вперше зізнався, навіщо влаштував підпал на проєкті
-
12:45Поїздка в Америку 2: дивіться трейлер продовження комедії з Едді Мерфі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
11:42У мережі показали, як виглядала Мерилін Монро в 12 років
-
11:17Чому не варто довго приймати гарячу ванну взимку
-
10:46Вчені пояснили, чому ялинка завжди зелена
-
10:14Настя Каменських похвалилася звабливим новорічним образом
-
09:50Названо найшкідливіший спосіб приготування кави
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
08:44Знайдено зв'язок між романтикою і здоров'ям
-
08:17Дивимося трейлер документального серіалу від Скорсезе про Фран Лебовіц
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження
-
19:497 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
-
15:47Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
12:15Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня
-
08:48Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
- 02 січня
-
21:49Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
14:18Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
-
11:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня
-
08:15Як уникнути похмілля на ранок після Нового року
- 31 грудня
-
21:51Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року
-
19:48Зустрічайте Новий рік з моктейлем: рецепт корисного напою від американських кардіологів
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
11:15Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу