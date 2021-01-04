Психологи назвали 5 звичок щасливих людей

Виробіть в собі ці прості 5 звичок, і вони допоможуть відчути себе набагато щасливішими і долати життєві труднощі набагато легше!

Не турбуватися про думку інших

Щасливі люди не дозволяють негативно налаштованим людям впливати на їх самопочуття. Що б не говорили ці люди, все стікає з них, як з гусака вода. Адже вони твердо знають, що гідна людина – не та, у кого немає недоліків, а та, у кого є гідності.

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Бачити плюси

У всьому поганому є щось хороше. Якщо не вдається розгледіти в ситуації позитивну сторону, такі люди створюють її самі. Вони не шкодують. Якщо це було добре, то це чудово. А якщо це було погано, то це досвід.

Бути завжди доброзичливим і вдячним

Щасливим людям не важливо, як ви виглядаєте або звідки ви родом. Все, що їм потрібно – це ще одна людина, поряд з якою можна сміятися і бути щасливим. Вони не соромляться і не шкодують кількох хвилин на те, щоб висловити подяку іншим людям.

Як можна більше усміхатися

"Ми сміємося не тому, що ми щасливі; ми щасливі тому, що сміємося". Усмішки і сміх це невід'ємна риса щасливих людей. Так уже склалося, що люди, з якими ми проводимо багато часу, впливають на нас і на наше сприйняття навколишнього світу. Чим більше часу ми проводимо з позитивно налаштованими і оптимістичними людьми, тим яскравішими фарбами буде розфарбоване і наше життя.

Жити тепер і зараз

"Я пережив багато страшних речей у своєму житті, деякі з них відбулися насправді". Щасливі люди не чекають вечора п'ятниці, ранку неділі, покупки нової машини, нової квартири. Не чекають весни, літа, осені, зими. Адже найжахливіша помилка, це думати, що ти живеш, коли насправді ти лежиш в камері схову в очікуванні життя і щастя.

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