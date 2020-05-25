Як риби переходять з однієї водойми в іншу: незвичайне видовище

У провінції Гуандун на півдні Китаю помітили риб, які вирішили по суші перебратися з однієї водойми в іншу. Після дощу вода в їхньому ставку стала каламутною і вони пішли шукати собі новий дім. Міграцію зняли місцеві жителі.

Насправді, для цього виду риб прогулянки по суші – звичайна справа. Вони називаються анабаси або риби-повзуни. У них є спеціальний орган дихання, який дозволяє кілька годин або добу прожити без води, а сильні плавці дозволяють пересуватися по землі і іноді навіть забиратися на дерева.

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Анабаси найчастіше зустрічаються в Південній Азії і на Філіппінських островах. Якщо озеро чи ставок, в якому вони живуть, пересихає і мутніє, вони переселяються в інше місце.

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