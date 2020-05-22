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Наче рев турбореактивного двигуна: названо найгучніших тварин
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Європейські лангусти, на думку океанологів, є найгучнішими тваринами на планеті – тертя їхніх вусиків можна почути на відстані близько трьох кілометрів. Вони виробляють звуки, які по гучності можна порівняти з ревом двигуна турбореактивного літака або пострілом з великокаліберного револьвера.
Океанологи з Франції і США під керівництвом Жульєна Боннель з Океанографічного інституту Вудс-Хоул (США), зробили відкриття про рекордну здатність лангустів випадково. Вони перевіряли роботу системи підводних мікрофонів, розроблених для вивчення акустичних сигналів, якими обмінюються різні морські безхребетні.
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Зануривши набір мікрофонів на мілководді біля західного узбережжя Бретані, дослідники випускали поряд з ними звичайних лангустів (Palinurus elephas), яких вони попередньо виловили в Атлантичному океані. Через деякий час океанологи починали записувати звуки, перевіряючи, як добре працював, створений ними прилад і то, наскільки добре він записував сигнали ракоподібних різних розмірів.
Ці досліди несподівано показали, що лангусти були одними з найгучніших тварин на Землі. Вони виробляли звуки, які по гучності можна було порівняти з ревом двигуна турбореактивного літака або пострілом з великокаліберного револьвера. При цьому звуки передавалися на відстані від 10 до 400 метрів. За розрахунками вчених, на дні океану, де живуть ці ракоподібні, ці звуки повинні бути чутні на дистанції у 2-3 кілометри.
Раніше ми майже нічого не знали про те, як далеко поширюються звуки, які видають різні морські безхребетні. Ми заповнили цю прогалину, виявивши, що звичайні лангусти можуть видавати клацання, які їх родичі та інші мешканці морів будуть чути на відстані в сотні метрів, – пишуть дослідники.
Джерелом цих акустичних коливань, як показали спостереження за окремими лангустами, були їхні вусики. Безхребетні терли ними об хітиновий виріст, який розташовується між їхніми очима. Навіщо Palinurus elephas це роблять, поки незрозуміло, проте учені припускають, що вони можуть використовувати ці звуки як для того, щоб попереджати родичів, так і для того, щоб відлякувати хижаків.
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