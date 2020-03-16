Як рибалка воював з трьома акулами за свій улов: епічне відео

Американець Коул Харрісон на підводній риболовлі біля островів Кука, загарпунив велику рибу, але на улов також претендували кілька акул. Рибак вирішив поборотися за свою здобич. Курйозне відео з'явилося у мережі.

"Я зумів зберегти спокій, але це все досвід. Я все життя занурювався з акулами і рибалив з 10 років. Але мені пощастило, що все вийшло", – прокоментував те, що трапилося Харрісон.

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Повідомляється, що рибалка продовжував тягнути волосінь з уловом, час від часу винирюючи з води, щоб подихати і покликати свого друга на допомогу. Його напарник зумів затягти рибалку і його улов в човен.

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