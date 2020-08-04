Як ремонтувати вм'ятини на авто своїми руками: новий хіт мережі (відео)

Днями в інтернеті з'явилося відео одного цікавого автомобільного лайфхаку – усунення вм'ятини на сучасній машині за допомогою клейкої стрічки. До теперішнього моменту ролик вже став хітом мережі: він назбирав чимало переглядів і репостів на різних онлайн-платформах.

Як видно на відео, чоловік приклеїв скотч у кілька шарів хрест-навхрест на місце кузовного пошкодження. Після цього клейка стрічка різко зривається, завдяки чому вона тягне за собою погнутий метал і повертає його в початкове положення. В результаті, автомобіль набуває свій колишній, доаварійний зовнішній вигляд.

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Такий спосіб видалення вм'ятини на автомобілі дійсно простий і при цьому ефективний.

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