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Як ремонтувати вм'ятини на авто своїми руками: новий хіт мережі (відео)

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Як ремонтувати вм'ятини на авто своїми руками: новий хіт мережі (відео) - фото 1

Днями в інтернеті з'явилося відео одного цікавого автомобільного лайфхаку – усунення вм'ятини на сучасній машині за допомогою клейкої стрічки. До теперішнього моменту ролик вже став хітом мережі: він назбирав чимало переглядів і репостів на різних онлайн-платформах.

Як видно на відео, чоловік приклеїв скотч у кілька шарів хрест-навхрест на місце кузовного пошкодження. Після цього клейка стрічка різко зривається, завдяки чому вона тягне за собою погнутий метал і повертає його в початкове положення. В результаті, автомобіль набуває свій колишній, доаварійний зовнішній вигляд.

Це цікаво: Що відбувається у шинах під час руху авто: відео

Такий спосіб видалення вм'ятини на автомобілі дійсно простий і при цьому ефективний.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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