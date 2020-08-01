Що відбувається у шинах під час руху авто: відео

Кожен власник авто хоча б загально, але знає, як працює його транспорт. Це є обов'язковою умовою для отримання водійських прав, але є й такі речі, які навряд чи уявляють і досвідчені водії. Приміром, як виглядають шини всередині під час їзди.

На платформі Reddit користувач з ніком Beginnerer поділився коротким відео, яке демонструє, що відбувається у шинах під час руху авто. За кілька годин допис піднявся у тренди, зібравши понад 50 тисяч балів та майже тисячу коментарів.

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Такий ажіотаж викликало не лише те, що хтось додумався розмістити камеру всередині шини. Виявилось, що ролик багатьох здивував, а дехто вирішив прояснити, що він не зовсім чесний, адже шина недостатньо заповнена повітрям, тому й виникає згин під час їзди.

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