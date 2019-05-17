Як ремонтували дороги в древніх Помпеях: цікаве дослідження

Нове дослідження, опубліковане в Американському журналі археології, підтверджує, що давньоримські робітники використовували розплавлене залізо для ремонту вулиць у Помпеях до руйнівного виверження Везувію у 79 році н.е. Це перше підтвердження широкомасштабного використання розплавленого заліза.

Як руйнувалися дороги?

Багато з вулиць Помпею були вимощені каменем, але під час дослідження у липні 2014 року археологи виявили, що з часом рух візків руйнував ці камені, утворюючи глибокі ями або колії. Ремонт вулиць був дорогим і вимагав неабиякої фізичної праці, як показують історичні записи й археологічні знахідки.

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Одним з варіантів ремонту було повне відновлення каменю. Однак, це важке і дороге зусилля могло блокувати важливі прохідні маршрути в місті на місяці - велика проблема для жителів Помпею, адже деякі вулиці міста дуже швидко руйнувалися.

Розслідування в Помпеях показали, що великі обсяги руху, сконцентровані на вузьких вулицях, можуть зношувати навіть вимощену каменем поверхню всього за кілька десятиліть.

Як ремонтували вулиці?

Виявилося, що в Помпеях розробили геніальний і нетрадиційний варіант ремонту: після розігрівання заліза або шлаку, збагаченого залізом, до розплавленого стану, римляни виливали цю масу в сотні проблемних місць над, під, і між бруківкою.

Після того як розплавлений чавун заливали, він заповнював отвори і твердів при охолодженні. На додаток до заліза в отвори також вставляли камінь, подрібнені шматочки теракоти та кераміки. Цей метод ремонту був дешевшим і швидшим за ремонт цілої вулиці.

Як доставляли метал на вулиці?

Як римляни вивозили на вулиці розплавлений залізний матеріал, залишається загадкою. Римляни мали нагрівати залізо або залізний шлак до 1100-1600 градусів за Цельсієм, в залежності від типу витопленого заліза. Їх печі дійсно могли досягати таких температур.

Дослідники виявили численні приклади потрапляння заліза на ділянки вулиць, які не потребували ремонту. Це дозволяє припустити, що розплавлене залізо іноді випадково проливалося при перенесенні на вулиці Помпей.

Існує версія, що розплавлене залізо через Помпеї несли раби. У римських містах були державні раби, так що магістрати - високопоставлені чиновники, які утримували владу в римських містах - могли використовувати своїх власних рабів для виконання таких завдань, як ремонт вулиць.

Надалі дослідники сподіваються проаналізувати хімічний склад заліза, щоб з'ясувати, де воно добувалося.

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