Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити

Чикаго щороку приймає чимало туристів, адже одне з найбільших міст США має вдосталь цікавих місць і пам'яток. А талановитий фотограф-самоучка вирішив показати життя у Чикаго без прикрас, але у вдалі миті. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Нік Кроуфорд (Nick Crawford) – фотограф-самоучка, який перші 29 років свого життя мешкав на околицях Лос-Анджелеса. Хлопець навчався та займався стоматологічними вінірами і навіть не думав про те, що невдовзі поселиться в квартирі у багатоповерхівці посеред Чикаго.

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Після коледжу Нік перебрався в місто, назва якого перекладається, як "дика цибуля порей" за порадою друга. І саме тут зародилась його любов до фотографії, яку зараз можуть розділити майже 76 тисяч підписників на його профіль в соцмережі Instagram. Готові побачити життєві фото Чикаго?

Джерело всіх фото: instagram.com/nickcrvwford

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