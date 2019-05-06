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Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити

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Звичайне життя у Чикаго - фото 1
Звичайне життя у Чикаго / instagram.com/nickcrvwford

Чикаго щороку приймає чимало туристів, адже одне з найбільших міст США має вдосталь цікавих місць і пам'яток. А талановитий фотограф-самоучка вирішив показати життя у Чикаго без прикрас, але у вдалі миті. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Нік Кроуфорд (Nick Crawford) – фотограф-самоучка, який перші 29 років свого життя мешкав на околицях Лос-Анджелеса. Хлопець навчався та займався стоматологічними вінірами і навіть не думав про те, що невдовзі поселиться в квартирі у багатоповерхівці посеред Чикаго.

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Після коледжу Нік перебрався в місто, назва якого перекладається, як "дика цибуля порей" за порадою друга. І саме тут зародилась його любов до фотографії, яку зараз можуть розділити майже 76 тисяч підписників на його профіль в соцмережі Instagram. Готові побачити життєві фото Чикаго?

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326161

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326162

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326163

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326164

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326165

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326166

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326167

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326168

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326169

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326170

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326171

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326172

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326173

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326174

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326176

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326175

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326177

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326178

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326179

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326180

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326181

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326182

Чикаго з особливих ракурсів: фото, які варто побачити - фото 326183

Джерело всіх фото: instagram.com/nickcrvwford

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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