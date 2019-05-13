Нотр-Дам пропонують зробити зі скляним дахом: візуалізація

Французьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрації частково згорілого собору Нотр-Дам. Архітектори запропонували виготовити дах і шпиль для собору зі скла, дуба і вуглецевого волокна.

Зокрема, бельгійський архітектор і автор ідеї Вінсент Келльбо назвав свій проект Palingenesis, що в перекладі з грецької мови означає "відродження". Фахівці запропонували виготовити дах і шпиль для собору зі скла, дуба і вуглецевого волокна. За задумом експертів, покрівля повинна буде виробляти електрику і тепло. Крім того, пропонується налагодити пасивну вентиляцію будівлі.

І ще: Незвичайний фотопроект: перевернуті станції метро

Проект також передбачає створення саду для "споглядання і медитації", який послужить розміщенням громадської міської ферми. Тут одна людина зможе виростити до 25 кг фруктів і овочів на кв. метр в рік, завдяки чому сумарний урожай складе 21 тонни у рік. Вирощені фрукти і овочі архітектори запропонували роздавати безкоштовно.

Читайте також: У Дубаї добудували найвище у світі колесо огляду