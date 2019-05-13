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Нотр-Дам пропонують зробити зі скляним дахом: візуалізація

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Нотр-Дам зі скляним дахом - фото 1
Нотр-Дам зі скляним дахом / vincent.callebaut

Французьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрації частково згорілого собору Нотр-Дам. Архітектори запропонували виготовити дах і шпиль для собору зі скла, дуба і вуглецевого волокна.

Зокрема, бельгійський архітектор і автор ідеї Вінсент Келльбо назвав свій проект Palingenesis, що в перекладі з грецької мови означає "відродження". Фахівці запропонували виготовити дах і шпиль для собору зі скла, дуба і вуглецевого волокна. За задумом експертів, покрівля повинна буде виробляти електрику і тепло. Крім того, пропонується налагодити пасивну вентиляцію будівлі.

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Проект також передбачає створення саду для "споглядання і медитації", який послужить розміщенням громадської міської ферми. Тут одна людина зможе виростити до 25 кг фруктів і овочів на кв. метр в рік, завдяки чому сумарний урожай складе 21 тонни у рік. Вирощені фрукти і овочі архітектори запропонували роздавати безкоштовно.

Нотр-Дам пропонують зробити зі скляним дахом: візуалізація - фото 327085

Нотр-Дам пропонують зробити зі скляним дахом: візуалізація - фото 327086

Нотр-Дам пропонують зробити зі скляним дахом: візуалізація - фото 327087

Нотр-Дам пропонують зробити зі скляним дахом: візуалізація - фото 327088

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Джерело: vincent.callebaut
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