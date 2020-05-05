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Instagram обмежив показ публікацій з популярним хештегом

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Instagram - фото 1
Instagram / kaspersky

Мережі Instagram чимось не догодило море. Під час набору хештегу з цим словом з'являється попередження.

Соціальна мережа Instagram обмежила перегляд опублікованих фотографій з хештегом #море.

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Блокування користувачі помітили сьогодні, 5 травня. Під час спроби подивитися публікації, в описі яких стоїть #море, Instagram показує попередження. "Публікації зі словами або тегами, які ви шукаєте, часто підтримують поведінку, яка може призвести до заподіяння шкоди або навіть смерті", – йдеться в оголошенні.

Також розробники соціальної мережі пропонують допомогти, якщо користувачі зіткнулися з якимись труднощами. Цікаво, що пости з англійським словом море #sea відображаються, як зазвичай. З якої причини соцмережа зробила таке обмеження, невідомо.

Instagram обмежив показ публікацій з популярним хештегом - фото 402153

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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