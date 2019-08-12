Як рання вечеря впливає на фігуру

Чому краще вечеряти рано

Чимало людей надають перевагу пізній вечері, однак варто звернути увагу на те, щоб їсти раніше. Виявилось, що навіть кілька годин різниці для трапези здатні відчутно змінити життя.

Американські науковці виявили, як рання вечеря може кардинально вплинути на самопочуття та фігуру. Учені з Університету штату Луїзіана провели дослідження за участю 11 людей віком 20-45 років, у яких не було проблем зі здоров'ям, а також ранковим підйомом.

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Їх розділили на дві групи та упродовж трьох днів годували тричі на день з першою трапезою о 8 ранку. Однак перша група вечеряла вже о 14 годині, отримуючи період голодування у 18 годин, а друга мала фінальну трапезу о 20 годині, маючи всього 12 годин голодування. Варто наголосити, що раціон був абсолютно однаковим.

Чому вечерю варто їсти раніше

На четвертий день всіх добровольців обстежили, визначивши рівень апетиту, концентрацію гормону голоду, швидкість обміну речовин та інших процесів. Виявилось, що рання вечеря допомагала відчутно зменшити апетит, оскільки піддослідні значно швидше наїдались та рідше відчували голод.

Медики пояснюють, що вся таємниця у "метаболічній гнучкості", оскільки організм перемикається на спалення жирів, покращує обмін речовин та позитивно впливаючи на самопочуття і фігуру.

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