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Цей популярний смаколик допомагає менше їсти

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Як шоколад допомагає схуднути - фото 1
Як шоколад допомагає схуднути

Науковці потішили ласунів хорошими новинами про те, як відчутно схуднути, не відмовляючись від солодощів. Виявилось, що улюблений продукт багатьох допомагає попрощатись з переїданням.

Американський нейробіолог та автор кількох книг про схуднення Вілл Клоуер розповів, що шоколад здатен не лише покращувати самопочуття, а й швидко втамовувати голод, дозволяючи скоротити кількість спожитих за день калорій. Звісно ж, не варто одразу ж бігти у магазин за улюбленими ласощами з усіма можливими добавками, адже йдеться лише про чорний шоколад, у якому щонайменше 70% какао.

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Незвичайні властивості шоколаду підтвердило й дослідження за участю близько тисячі добровольців. У всіх піддослідних, які не відмовлялись від смаколика, майже удвічі швидше втамовувався голод, тому вони могли вчасно зупинити трапезу та уникнути переїдання і появи зайвих кілограмів.

Як шоколад допомагає схуднути - фото 347028
Як шоколад допомагає схуднути

Клоуер пояснює, що є також особлива рекомендація, як правильно їсти шоколад, а саме за 20 хвилин до обіду чи вечері, а також через 5 хвилин після трапези. А от кількість солодощів не має перевищувати за розмірами фалангу великого пальця.

"Темний шоколад додає енергії, стабілізує рівень цукру в крові, покращує настрій, а також захищає від сонячних опіків", – відзначає фахівець.

Як правильно їсти шоколад - фото 347029
Як правильно їсти шоколад

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Джерело: medikforum
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