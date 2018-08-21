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Як раціон харчування впливає на слух

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Дієта впливає на слух - фото 1
Дієта впливає на слух

Американські науковці розповіли, як трапеза здатна вплинути на втрату слуху.

Експерти з Жіночого госпіталю Брігама у США виявили, що від раціону харчування жінок залежить те, чи погіршиться у них слух із віком.

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Науковці провели аналіз даних майже 71 тисячі жінок, які брали участь у проекті "Дослідження здоров'я медсестер ІІ". Експеримент тримав аж 22 роки і дозволив виявити, що певні типи харчування дозволяли жінкам зберегти хороший слух у літньому віці.

Дієта впливає на слух - фото 271330
Дієта впливає на слух

Найкраще захистили від проблем зі слухом саме раціони, які близькі до середземноморської дієти чи DASH. До цих типів входять вдосталь зернових, фруктів, овочів, бобових, риби, оливкової олії, а також обмеження щодо солі.

"Ми помітили, що ті, хто притримувався у загальному здорового раціону, мали менші ризики втратити слух. А любителі згаданих дієт мали на 30% нижчу ймовірність погано чути у літньому віці", – пояснюють науковці.

Дієта впливає на слух - фото 271331
Дієта впливає на слух

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Джерело: newsyou.info
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