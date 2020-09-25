Як бути самотнім і отримувати від цього задоволення

Самотність – це та річ, яку недооцінюють аж доти, доки вона не зникає. Чимало людей не розуміють, що відсутність пари у певний період життя ще не робить їх одинокими до кінця життя. Розповідаємо, як насолоджуватись своєю самотністю.

Любов – це прекрасно, неймовірно і так далі, але й самотність не є найгіршим періодом у вашому житті. Це варто усвідомити та скористатись ним сповна, адже після романтичних моментів навіть в ідеальних стосунках настає рутина. Тому не шкодуйте себе, якщо у вас немає партнера, та не намагайтесь усіма способами його відшукати. Розповідаємо, як класно провести час з собою.

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Лінь – це нормально. Дозволяйте собі лінуватись, якщо не хочеться щось робити, приміром, залишайтесь вдома на вихідних. Бонусом відсутності стосунків є те, що вам не потрібно нікому пояснювати, чому так. Можете замовити піцу і провести вечір з улюбленими шоу, вийти посеред ночі в клуб та повернутись на світанку, а також 100 разів переставляти будильник, не хвилюючись, що це може когось дратувати.

Знайдіть нове захоплення. Тільки не називайте це "хобі", оскільки вже за кілька спроб воно набридне. Весь вільний час належить лише вам, тому займайтесь тим, що вас цікавить. Хіба не важливо приділяти час найдорожчій людині, а саме собі?

Не сидіть не місці. Окрім випадків, коли хочеться полінуватись. Відвідуйте улюблений бар, коли завгодно, відкривайте бізнес, мандруйте, обирайте новий диван та дозвольте собі жити.

Наведіть лад в голові. Потурбуйтесь про свій моральний стан, позбудьтесь токсичних людей, розпрощайтесь з травмами і підіть до психотерапевта, якщо це потрібно. До слова, це нормальна практика для всіх, щоб потім не стикнутись з "внутрішніми демонами" і не страждати.

Насолоджуйтесь цим станом: у будь-яку мить ви можете зустріти свою половинку. У магазині, театрі чи тому ж таки улюбленому барі – всюди можна натрапити на людину, яка згодом розділить з вами життя. Просто треба насолоджуватись всіма періодами і не робити трагедію.

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