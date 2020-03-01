Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки

Ми витрачаємо величезну кількість часу на пошуки способів відпочити, але вони найчастіше закінчуються походами по кафешках з друзями. Ще більше часу витрачається на вивчення списків зі способами відпочити в інтернеті. Ділимось з вами порадами, які допоможуть відпочити без витрати жодної копійки.

Неділя – ідеальний час для відпочинку та проведення часу з рідними. Скористайтесь нашою порадою, аби не лише зекономити гроші, а й провести час з користю!

Якщо не хочеться сидіти вдома: Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити

Пограти в настільні ігри з сім'єю

Озбройтесь хорошою настільною грою, проходячи яку можна виявити у членах сім'ї абсолютно несподівані риси – наприклад, стратегічне мислення при грі в "Ризик", найкращої настільної стратегії, а граючи в "Монополію" тепер взагалі можна використовувати монетні гривні й жартувати про кризу. Якщо батьки зовсім не визнають настолки – запропонуйте мамі і татові зіграти у "Морський бій". Ігри – в принципі хороший спосіб дізнатися про батьків більше без тяжких суперечок про політику, економіку і питань про те, коли ви вже заведете чоловіка / дружину і дітей.

Настільні ігри дозволять розкрити прихований потенціал

Організуйте гардероб

Пора визирнути з шафи і жахнутися – вам не потрібен цей мільярд речей, які ви не носите, які вам більше не за розміром або які безнадійно застаріли. Навіть якщо ви все любите і вам все підходить, впорядкувати речі по сезонах або віддати непотрібне нікому ще не завадило, і однозначно може ввести в стан дзену. Попрати, попрасувати, красиво розвісити і відкривати шафу з захватом – тепер там все по своїх місцях, хоча б до наступних вихідних.

Закопатися в домашній бібліотеці

У кожної людини є хоча б одна улюблена книга, до якої роками можуть не доходити руки, адже інтернет такий цікавий, а часу так мало. Хороший спосіб влаштувати тотал релакс – це відкрити найулюбленішу книгу і поринути в фантастичний світ, пережити любовні потрясіння, і отримати корисний досвід. Зрештою, можна провести цілий у день в книжковому магазині в пошуку новинок, але цей варіант для тих, кому все-таки хочеться витратити зайву сотню гривень. Перечитайте для початку найулюбленіше – ця книга ніколи не підведе.

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Провести генеральне прибирання

Ви вже читали про цей спосіб безкоштовного відпочинку, але хто з нас насправді взявся після цього за прибирання? Причина криється в тому, що в абсолютної більшості прибирання асоціюється зі втомою, але ці уявлення безпідставні. По-перше, наведення чистоти рятує від безладу, який викликає стрес. Спроби виправдати безлад тим, що тільки в "срачі" ви знаходите потрібні речі, можна залишити п'ятикласникам – це неправда (згадайте депресивних людей – їх помешкання нагадують хаос). По-друге, у брудний будинок неприємно заходити: скільки з нас віддавали перевагу відпочинку з друзями у затишній кав'ярні, навіть не підозрюючи про те, чому нас зовсім не тягне додому. Все просто – там немає офіціантів, які все за вас приберуть. По-третє, це фізичне навантаження, необтяжливе, але необхідне. І нарешті, це абсолютно, категорично безкоштовно.

Приготувати страву зі свого дитинства

Якщо коронною стравою вашого дитинства були макарони з майонезом, а що-небудь потребує великих зусиль і фантазії, то пора активізувати свого внутрішнього кухаря. Це найкращий спосіб дієво поностальгувати і згадати близьких – справжні кулінарні рецепти завжди містять сімейні секрети, тому зателефонуйте мамі. Загалом, нагріта духовка, сіль і перець за смаком і дрібка любові.

Можете приготувати щось смачненьке

Прослухати курс лекцій TED

Безкоштовні лекції TED давно вже стали символом поп-культури, а не способом інтелігентного відпочинку, і це прекрасно. Відключити голову, отримуючи при цьому знання та натхнення, мабуть, найгеніальніший винахід людства після морозива. Вечір неділі підійде ідеально для такого варіанту саморозвитку.

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