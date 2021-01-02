Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради

У новому році ми прагнемо позбутися шкідливих звичок, почати займатися спортом, навчитися чомусь новому. Втім, не всім вдається стримати слово. Психолог Маріо Шустер пояснив, у чому причина таких "невдач".

Найбільша помилка більшості людей, на переконання психолога, це звичка робити безліч справ одночасно. Неможливо відразу кинути курити, припинити їсти солодощі і нарешті почати бігати щоранку: жодного ентузіаста надовго не вистачить.

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Іноді ми хочемо почати в новому році щось з "чистого аркуша", але варіантів так багато, що в кінцевому підсумку важко сконцентруватися. Маріо Шустер пояснює: серед всіх розумних і розсудливих обіцянок слід вибрати ті, над якими буде весело "працювати". Або, принаймні, не нудно.

Не встановлюйте занадто високих планок. Якщо, наприклад, в карантинний 2020 рік ви багато часу провели на улюбленому дивані, а от у 2021 збираєтеся чотири рази на тиждень влаштовувати пробіжки ... Швидше за все, вам не вдасться дотриматися такого графіку, тому знизьте свої очікування і вимоги.

Про обіцянку зробити / змінити щось в Новому році варто комусь розповісти: рідним, друзям, колегам. Так з'явиться додаткова відповідальність за озвучене рішення.

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