Як провести карантин з користю: дієві поради

Поки в Україні триває карантин, можна вільний час провести продуктивно та ефективно. Читайте далі та дізнайтеся, що корисного можна зробити вдома.

Від 12 березня на всій території Україні запровадили карантин. Тепер українці будуть проводити більше часу вдома, ніж зазвичай. На це впливає те, що всі навчальні заклади попередньо закриті до 3 квітня, торгові центри теж рекомендують закрити, а багато директорів відправили своїх працівників на дистанційну роботу з дому.

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Цей час ви можете використати для речей, які так давно хотілось втілити, але все відкладали на потім. Потім настало!

Вчитися

В мережі інтернет є багато не лише платних, але й безкоштовних освітніх лекцій або курсів. До прикладу, лекції від TEDX, курси на Prometheus та Coursera, онлайн-заняття з вивчення іноземних мов та безліч пізнавальних майстер-класів. Обирайте те, що вас найбільше цікавить: історія, культура, література, програмування, мови тощо.

Якщо ви школяр або студент, то це вдалий час, щоб підтягнути свої знання, зробити всі завдання та підготуватися до іспитів.

Читати

Напевно, у вас є список книг, які ви давно хотіли прочитати, або ж у вас є стос книг, які ви почали читати, але так і закинули. Тепер у вас з'явиться час на читання! Якщо ви не надто любите паперові варіанти, то можете знайти потрібні книги в електронному або аудіо форматі.

Дивитися

Біля списку непрочитаних книг, напевно, є ще й чималий список фільмів та серіалів, які давно потрібно подивитися. Всі про них говорять, а ви не бачили нічого й не знаєте цих героїв? Настав час для кіно!

Займатися спортом

Для занять спортом не завжди потрібен зал і спеціальне спорядження. Спробуйте нові вправи розминки, ввімкніть майстер-клас з йоги, знайдіть новий комплекс силових вправ, або просто качайте прес. Використовуйте вільний час, щоб піклуватися про фізичну форму.

Прибирати

Позбудьтеся зайвого, звільніть свій життєвий простір від зайвих речей, очистьте власне житло. Розберіть шафу, відкладіть одяг, який не будете носити вже ніколи, наведіть лад з посудом, побите викидайте, розмотайте дроти й зарядки, залишіть лише те, що вам знадобиться.

Самовдосконалюватися

Можете почати робити щось своє, приділіть більше часу улюбленому хобі, почніть писати книгу, створіть блог тощо. Робіть те, що приносить вам задоволення.

Спілкуватися

Якщо ваші друзі живуть зовсім поруч, то можете запросити їх в гості або ж піти до них. Проте не забувайте, що під час карантину не бажано спілкуватися з великою кількістю людей та пересуватися громадським транспортом. Влаштуйте офлайн-вечори з рідними. Відімкніть телефони, пограйте в настільні ігри або ж приготуйте разом вечерю.

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