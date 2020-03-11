Гребінець, зубну щітку та інші: як часто потрібно міняти предмети побуту

Багато предметів побуту вимагають періодичної заміни. Ігнорування цієї умови може викликати різні проблеми зі здоров'ям. Як пояснюють експерти, таким чином потрібно час від часу міняти зубну щітку, гребінець, дошки для нарізання і не тільки.

Усе, що оточує людину, від продуктів харчування до побутових предметів, впливає на здоров'я. Ми використовуємо багато речей протягом дня, і відслідковувати частоту такого використання досить проблематично. Експерти пояснили: мінімум п'ять повсякденних побутових предметів потрібно міняти з певною періодичністю, щоб не наражатися на ризик виникнення інфекції.

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Зубна щітка. Купувати нову замість старої потрібно не тільки коли щетина починає зношуватися, її термін експлуатації закінчується раніше. Американська стоматологічна асоціація рекомендує міняти зубну щітку кожні 3-4 місяці.

Зубні щітки слід міняти кожні 3-4 місяці

Спонж, кисті для макіяжу. Брудні та не першої свіжості, спонжі можуть подразнювати шкіру, сприяти потраплянню на неї бактерій. Ці предмети потрібно не тільки регулярно чистити, міняти їх потрібно кожні 3 місяці.

Губка для посуду. При частому використанні вона повинна замінюватися не рідше ніж раз на два тижні або трохи частіше. Експерти пояснили: на губки потрапляють бактерії, здатні розмножуватися на посуді, яка виглядає чистою з точки зору людини.

Губку для миття посуду бажано міняти кожні 2 тижні

Дошка для нарізання. Регулярне використання цього предмету побуту веде до утворення мікротріщин, в яких бактерії затримуються навіть після миття. Щоб уникнути з потрапляння в організм, міняти дошку слід кожні 3 місяці.

Гребінець. Він збирає з волосся та шкіри голови безліч забруднюючих частинок, тому повинен регулярно очищатися. Але також гребінець потрібно міняти. Як часто? На думку експертів, кожні 6 місяців. Його "вічне" використання шкодить здоров'ю шкіри голови, сприяє підвищеній ламкості, а також випаданню волосся.

Щітки та гребінці міняємо кожні пів року

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