Як просто почистити мікрохвильовку: лайфхак від блогерки

Блогерка поділилась дуже простою та швидкою порадою, як повернути мікрохвильовій печі чистий вигляд. І засоби для цього є у домі в кожного!

Кароліна МакКоулі активно веде свій акаунт в соцмережі Інстаграм, де публікує різноманітні побутові поради. Саме її ролики полегшують життя всіх домогосподарок. А нещодавно жінка зняла просте відео, як швидко відчистити мікрохвильовку від бруду.

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І для цього не потрібно замовляти якісь дивовижні засоби в інтернеті, адже потрібні лише скляна чаша (або глибока тарілка), дві склянки води, ложка засобу для миття посуду, а також трохи лимонного соку або лимонної кислоти.

Отриманий "коктейль" достатньо поставити у мікрохвильовку на 5 хвилин за стандартного режиму. Після цього бруд можна стерти звичайною губкою без особливих зусиль.

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