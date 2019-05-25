Як просто очистити пам'ять на iPhone: інструкція

У iMessage з роками накопичується дуже багато зайвого / iMore

Скільки б пам'яті в iPhone не було, багато її не буває, і вона може закінчуватися. Як позбутися зайвого і привести телефон до ладу?

Для початку йдемо Налаштування > Основні > Сховище iPhone. Тут система покаже, чим зайнята пам'ять. Заодно будуть рекомендації щодо оптимізації простору.

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Вивантажувати те, що не використовується. Смартфон видалить додатки, при цьому дані цих самих додатків залишаться в пам'яті.

Оптимізація фото. Робота з хмарним сховищем iCloud.

Великі вкладення. Видалення файлів з листування iMessage.

Видаліть стару переписку. У iMessage з роками накопичується дуже багато зайвого. Простіше зберегти потрібні фото або відео, а самі діалоги стерти, звільнивши гігабайти пам'яті.

Оптимізація фотографії. Гортаємо нижче і бачимо список програм, упорядкований за об'ємом. Зазвичай, найбільше місця з'їдає Фото. Можна піти різними шляхами.

Куди залити фотки з iPhone

Вимкніть Фотопотік. Якщо користуєтеся медіатекою iCloud, тоді Фотопотік можна сміливо відключати. Ця штука відповідає за синхронізацію фотографій між усіма вашими Apple-пристроями.

Прибрати надлишки в браузері. У браузері Safari теж можуть зберігатися зайві дані. Наприклад, список текстів для читання в офлайн-режимі. Позбутися зайвого добра просто. Потрібно провести пальцем справа наліво і видалити дані: Налаштування > Основні > Сховище iPhone > Safari > Список для читання.

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