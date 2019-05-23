Китаєць на мільйон: чоловік зумів обдурили співробітників Apple на шалену суму

Продукція компанії Apple користується популярністю не тільки у законослухняних клієнтів, але і у шахраїв. Найчастіше жертвами обману при покупці або ремонті iPhone стають чесні власники гаджетів з яблуком на логотипі, але цього разу серед потерпілих виявилася сама корпорація.

Американське видання The Washington Post повідомило про затримання громадянина Китаю Цюань Цзян, котрому вдалося провернути неабияку злочинну схему з обміну підроблених iPhone на нові в офіційних сервісних центрах Apple.

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Під час слідства з'ясувалося, що шахрай регулярно отримував з Китаю "ліві" апарати, і під вигаданими іменами здавав їх "по гарантії". Оскільки жоден з пристроїв не вмикався, співробітники сервісу часто не могли визначити несправність та підписували акт про заміну на новий iPhone, який потім переправлявся назад у КНР.

Китаєць приносив у сервісні центри підроблені iPhone і отримував замість них нові

У цілому Цзяню вдалося домогтися заміни 1493 смартфонів у період з 2016-го по 2018-й, ще 1576 запитів в авторизовані сервісні центри їх співробітники відхилили. Загальна сума збитку, за оцінкою Apple, склала $ 895 тисяч.

Наразі шахраєві, котрий уже визнав свою провину, загрожує до десяти років тюремного ув'язнення та значний штраф у розмірі $ 2 мільйони.

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