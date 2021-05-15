Як прослуховування музики впливає на вподобання в їжі: цікаве дослідження

Недавнє дослідження вчених з Китаю та Данії показало, що прослуховування хеві-металу може негативно вплинути на вибір їжі. Натомість менш різка музика сприяє вибору здоровішого харчування.

У дослідженні брали участь 215 учасників. Кожному запропонували вибрати різну страву – від здорового харчування до фастфуду, пише HypeBeast.

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Також усім добровольцям дали послухати дві версії однієї й тієї ж пісні. Перший варіант був спокійним (джазове фортепіано, повільним темп), а другий – агресивним (важкі барабани, швидкий темп).

Ті, хто прослуховував спокійну композицію, частіше вибирали здорову їжу, ніж ті, кому дісталася агресивна. Учені зробили висновок, що на прийняття рішення про те, чи з'їсти фастфуд впливали звуки важкої музики.



Прихильники хеві-металу віддають перевагу фастфуду / Фото Unsplash

"Зазвичай, коли ми думаємо про вибір їжі, ми враховуємо смак, аромат і зовнішній вигляд, але ось звуки досі недооцінюються", – додав провідний автор дослідження Данні Пен-Лі.

Тож, якщо у вас виникає непереборне бажання з'їсти щось шкідливе, зверніть увагу на свій плейлист. Не виключено, що саме улюблена музика стає причиною вашої не надто здорової харчової поведінки.

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