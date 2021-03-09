Як просинаються люди від чаю і кави: комік показав різницю у кумедному відео

Комік і блогер з Лос-Анджелеса Метті Чамбор висміяв стереотипи про вплив чаю і кави на організм людини вранці. Веселий ролик з'явився у TikTok американця.

У першій частині відео Метті Чамбор іронічно продемонстрував, як поводиться людина, яка випила вранці чаю. Напій представлений у вигляді персонажа, який без шуму заходить в кімнату до сплячого і спокійно танцює під класичну музику.

І ще: Як правильно користуватись сільничкою: відео з кафе підкорило TikTok

Потім чоловік показав, як в такій же ситуації почуваються люди, які обирають вранці каву. "Кава" вривається без стуку і будить людину під важкий рок. При цьому блогер звернув увагу на побічний ефект напою: він то бадьорить, то знову робити людини сонливою.

Читайте також: Піца на сніданок: ресторан у США шокував новим рецептом (фото)