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Як просинаються люди від чаю і кави: комік показав різницю у кумедному відео

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Як просинаються люди від чаю і кави: комік показав різницю у кумедному відео - фото 1

Комік і блогер з Лос-Анджелеса Метті Чамбор висміяв стереотипи про вплив чаю і кави на організм людини вранці. Веселий ролик з'явився у TikTok американця.

У першій частині відео Метті Чамбор іронічно продемонстрував, як поводиться людина, яка випила вранці чаю. Напій представлений у вигляді персонажа, який без шуму заходить в кімнату до сплячого і спокійно танцює під класичну музику.

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Потім чоловік показав, як в такій же ситуації почуваються люди, які обирають вранці каву. "Кава" вривається без стуку і будить людину під важкий рок. При цьому блогер звернув увагу на побічний ефект напою: він то бадьорить, то знову робити людини сонливою.

@mattychymbor

I love coffee

♬ original sound - Matty Chymbor

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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