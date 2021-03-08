Як правильно користуватись сільничкою: відео з кафе підкорило TikTok

Працівниця кафе показала, як користуватись сільничкою та перечницею. І про такий лайфхак не підозрював ніхто!

У TokTok регулярно публікують цікаві побутові лайфхаки, які точно стануть у пригоді. Але користувач з ніком Cody.93 поділився відео, яке змусило інших задуматись, що до навіть дуже простих речей потрібна інструкція. Виявилось, що й сільничка з перечницею теж може здивувати. Чимало людей і не підозрювали, що посуд для спецій не даремно має таку форму.

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На ролику працівниця кафе перевертає перечницю та показує, що дно посуду є ребристим. Тому це дозволяє рівномірно додати сіль чи перець до страви. Якщо ж потрусити, то ефект буде не таким. Тож не дивно, що допис зібрав понад мільйон переглядів. Погляньте самі:

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