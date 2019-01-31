Як пройшов один з найхолодніших днів в історії Чикаго: фоторепортаж

У кінці січня Середній Захід США накрили аномальні морози, викликані полярним вихором. З усіх постраждалих від негоди міст ЗМІ звертали найбільшу увагу на Чикаго.

30 січня 2019 року метеорологи зафіксували другий найхолодніший день в історії міста – температура опустилася до -30°. За майже 150 років метеоспостережень холодніше було тільки в 1985 році.

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Температура -30° може здатися не дуже низькою, але ситуацію у США ускладнюють полярні вихри, які зазвичай утворюються в районі Північного полюса. Через вітри у Чикаго насправді відчувається така температура близько -50°.

30 січня людей на вулицях і дорогах практично не було – навіть у найпопулярніших місцях. ЗМІ і звичайні користувачі публікували в соцмережах фото і відео з морозного Чикаго:

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY — Charles Croucher (@ccroucher9) 31 січня 2019 р.

This is now the second coldest day in #Chicago in nearly 150 years. Today's average temp. is -17° (low of -24° and high of -10°) The only colder day was 12/23/1983 with an average temp. of -18°. (-25°/-11°)#PolarVortex2019 pic.twitter.com/WodnFQkLIh — Mike Seidel (@mikeseidel) 30 січня 2019 р.

ICE BOAT: An ice breaking ship clears a path through the Chicago River #PolarVortex2019 pic.twitter.com/kzLymGvypE — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 31 січня 2019 р.

This was Chicago's busiest road during rush hour today pic.twitter.com/r5veDwrkPe — Smajlija (@SmajoLelak) 30 січня 2019 р.

It's been so cold in Chicago that workers set fire to railroad tracks just to keep the trains moving. The extreme cold — around -22 F Wednesday morning — can cause rail defects. https://t.co/7NG3VKuPYV pic.twitter.com/Bd15ZZUged — CNN (@CNN) 31 січня 2019 р.

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