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Як пройшов один з найхолодніших днів в історії Чикаго: фоторепортаж

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Морозне Чикаго - фото 1
Морозне Чикаго / kurzy

У кінці січня Середній Захід США накрили аномальні морози, викликані полярним вихором. З усіх постраждалих від негоди міст ЗМІ звертали найбільшу увагу на Чикаго.

30 січня 2019 року метеорологи зафіксували другий найхолодніший день в історії міста – температура опустилася до -30°. За майже 150 років метеоспостережень холодніше було тільки в 1985 році.

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Температура -30° може здатися не дуже низькою, але ситуацію у США ускладнюють полярні вихри, які зазвичай утворюються в районі Північного полюса. Через вітри у Чикаго насправді відчувається така температура близько -50°.

30 січня людей на вулицях і дорогах практично не було – навіть у найпопулярніших місцях. ЗМІ і звичайні користувачі публікували в соцмережах фото і відео з морозного Чикаго:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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