Як пройшов Мегзит: Меган Маркл повернулася до Британії

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вперше після зречення від обов'язків королівської сім'ї та після того, як вона з маленьким сином полетіла до Канади, прибула до Великобританії.

Герцоги Сассекські приїхали для участі в церемонії вручення щорічної премії Фонду Endeavour – Endeavour Fund Awards.

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Вони вручали військовослужбовцям, які беруть участь протягом року в спортивних змаганнях, різні нагороди. Меган Маркл вийшла, одягнена в елегантне верблюже пальто. На ногах у герцогині були чорні босоніжки на підборах Aquazzura за 615 фунтів стерлінгів.

Подружжя було у чудовому настрої.

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