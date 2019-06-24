6 секретів щасливого сімейного життя принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл з кожною появою захоплюють все більше і більше людей, адже подружжя трепетно та ніжно ставиться один до одного. Британці вирішили виокремити ключові лайфхаки для ідеальних стосунків, як у родини монархів.

37-річна Меган Маркл та 34-річний принц Гаррі зараз зосереджені на поповненні у родині, хоча мало хто вірив у те, що в екс-акторки все ж щось складеться з молодшим сином принцеси Діани. Британські експерти визначили 6 секретів успішного та щасливого подружнього життя цієї незвичайної пари.

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Романтика завжди. Принц Гаррі та Меган постійно роблять щось приємне один для одного. Несподівані сюрпризи обов'язковий атрибут їх життя.

Принц Гаррі та Меган постійно роблять щось приємне один для одного. Несподівані сюрпризи обов'язковий атрибут їх життя. Час для побачень. Хто сказав, що у любі немає побачень? Пара знаходить час для романтичних зустрічей потай від усіх. Навіть медовий місяць залишився таємницею.

Почуття гумору. Ця пара постійне сміється над жартами один одного. І це не лише з вихованості, адже у них схоже почуття гумору. А спільні інтерв'ю завжди сповнені підколів.

Ця пара постійне сміється над жартами один одного. І це не лише з вихованості, адже у них схоже почуття гумору. А спільні інтерв'ю завжди сповнені підколів. Цінують досягнення. Подружжя не забуває про досягнення та успіхи один одного, а також нагадує про них за будь-яких можливостей. Навіть народження первістка стало для принца Гаррі ще однією причиною пишатися своєю коханою.

Спільні подорожі. Навіть у поїздках пара проводить більше вільного часу. І вагітність не стала перепоною для подружжя.

Навіть у поїздках пара проводить більше вільного часу. І вагітність не стала перепоною для подружжя. Повага до минулого. І принц Гаррі, і Меган Маркл поважають минуле своєї половинки. Йдеться і про вшановування пам'яті принцеси Діани, і про відсутність негативу щодо акторської кар'єри.

Prince Harry and Meghan Markle had the CUTEST things to say about their newborn baby: https://t.co/M7bLQj0m2Q pic.twitter.com/nTKYBWfpCP — TOWN&COUNTRY (@TandCmag) 22 червня 2019 р.

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