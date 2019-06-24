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6 секретів щасливого сімейного життя принца Гаррі та Меган Маркл

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Секрет шлюбу Меган Маркл і Принца Гаррі - фото 1
Секрет шлюбу Меган Маркл і Принца Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл з кожною появою захоплюють все більше і більше людей, адже подружжя трепетно та ніжно ставиться один до одного. Британці вирішили виокремити ключові лайфхаки для ідеальних стосунків, як у родини монархів.

37-річна Меган Маркл та 34-річний принц Гаррі зараз зосереджені на поповненні у родині, хоча мало хто вірив у те, що в екс-акторки все ж щось складеться з молодшим сином принцеси Діани. Британські експерти визначили 6 секретів успішного та щасливого подружнього життя цієї незвичайної пари.

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  • Романтика завжди. Принц Гаррі та Меган постійно роблять щось приємне один для одного. Несподівані сюрпризи обов'язковий атрибут їх життя.
  • Час для побачень. Хто сказав, що у любі немає побачень? Пара знаходить час для романтичних зустрічей потай від усіх. Навіть медовий місяць залишився таємницею.
  • Почуття гумору. Ця пара постійне сміється над жартами один одного. І це не лише з вихованості, адже у них схоже почуття гумору. А спільні інтерв'ю завжди сповнені підколів.
  • Цінують досягнення. Подружжя не забуває про досягнення та успіхи один одного, а також нагадує про них за будь-яких можливостей. Навіть народження первістка стало для принца Гаррі ще однією причиною пишатися своєю коханою.
  • Спільні подорожі. Навіть у поїздках пара проводить більше вільного часу. І вагітність не стала перепоною для подружжя.
  • Повага до минулого. І принц Гаррі, і Меган Маркл поважають минуле своєї половинки. Йдеться і про вшановування пам'яті принцеси Діани, і про відсутність негативу щодо акторської кар'єри.

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Джерело: glavcom
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