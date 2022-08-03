Як проходять навчання ЗСУ в Великій Британії: фотозвіт

Українські бійці проходять військові навчання у Великій Британії, аби ще ефективніше давати відсіч ворогові. Знімки з тренувань ЗСУ показали у мережі.

Фотозвіт з'явився на сторінці Генштаб Збройних Сил України у Facebook. На кадрах показані навчання українських військових, які проходять за сценарієм, що спеціально прописали британські фахівці.

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Уся увага зосереджена на стрільбі та оборонних діях, психологічній стійкості, правильних діях під час евакуації поранених. Для реалістичності використовуються різні методи бойової симуляції, серед іншого – симуляцію бою, піротехніки та вогонь зверху.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк зазначив, що підготовлені у Британії українські військовослужбовці вже показують результати на полі бою.

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