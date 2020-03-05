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Як проходить йога з лемурами в одному з готелів в Англії: кумедні фото

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Йога з лемурами - фото 1
Йога з лемурами

Англійський готель Armathwaite Hall Hotel and Spa, який розташований поруч з парком дикої природи, пропонує унікальну послугу під назвою "лемога". Це йога на свіжому повітрі разом з лемурами!

Лемури живуть в заповіднику. Вони дуже доброзичливі і товариські, що робить їх ідеальними партнерами з йоги. "Коли бачиш, як лемури приймають деякі пози природним чином – наприклад, гріють черевце на сонечку, – це дає відмінну мотивацію проводити з ними більше часу", – говорить Річард Робінсон, керуючий парку.

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Заняття йогою входять в оздоровчу програму "знайомства з природою" в готелі. Серед інших пунктів програми – прогулянки з альпакою по території у 160 гектарів, спілкування з сурикатом і спеціальні екскурсії зі зверхниками тварин.

За словами керівників, "лемога" – це відмінний спосіб "відчути єдність з природою, паралельно приєднавшись до ігор лемурів". Крім того, це допомагає при стресі і високому тиску.

Як проходить йога з лемурами в одному з готелів в Англії: кумедні фото - фото 390266

Як проходить йога з лемурами в одному з готелів в Англії: кумедні фото - фото 390267

Як проходить йога з лемурами в одному з готелів в Англії: кумедні фото - фото 390269

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Джерело: parents
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