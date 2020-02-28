В ОАЕ з'явився готель для відпочинку з домашніми улюбленцями

У Дубаї відкрили готель Radisson RED Hotel, особливість якого в тому, що зупинятися тут гості можуть разом з домашніми тваринами. Причому платити за проживання улюбленців не доведеться.

Так, щоб оселитися з улюбленим котиком чи собакою, потрібно буде лише попередити персонал. Вся інфраструктура для них забезпечена. Брати з собою у незвичайний готель можна вихованців будь-якої породи і розміру.

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Сам готель позиціонує себе як житло для мілленіалів. Тут стильний сучасний дизайн, понад 100 номерів на будь-який смак, ресторан і бари на даху поруч з басейном.

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