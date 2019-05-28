Як продовжити молодість: безкоштовний спосіб від медиків

Науковці назвали дієвий спосіб покращити здоров'я та відтягнути старіння серцево-судинної системи. До того ж, вам не потрібні значні вкладення чи багато вільного часу.

Дослідники з Університету коледжу Лондона дійшли до висновку, що сам біг допомагає скасувати старіння судин. Виявилось, що у тих, хто полюбляє бігати, починає зменшувати артеріальний вік.

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Це підтвердило дослідження за участю 139 осіб віком 21-69 років, який запропонували упродовж 6 місяців займатись бігом. За тиждень добровольці пробігали від 10 до 20 кілометрів. Виявилось, що стан артерій у піддослідних прирівнявся до рівня значно молодших людей. До того ж, біг знизив ризики інсультів на 10%.

"Вплив бігу на серце та кровообіг встановлено, він пов'язаний з нижчим рівнем серцево-судинних захворювань та смертністю", – підсумували медики.

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