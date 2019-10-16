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Як продезінфікувати кімнату від вірусів

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Аромаолії - фото 1
Аромаолії / myobitel

У сезон застуд і грипу важливо постійно провітрювати житлові приміщення або робочі кабінети, а також використовувати аромаолії для дезінфекції.

Правильно підібрані ароматичні олії допоможуть зміцнити імунітет і позбутися вірусів, які проникли в приміщення.

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"Аромати володіють великою силою, яку, на жаль, багато хто недооцінює і не вміє використовувати. І мова не про часник! Набагато дієвіше і приємніше користуватися ефірними олійками. Для дезінфекції кімнати можна застосовувати аромалампу з додаванням ефірних олій лимона, а також евкаліпта, кориці, ялівцю. Противірусним ефектом володіють евкаліпт, чайне дерево, чебрець, ялівець, ялина", говорять експерти.

За словами фахівців, ароматичні олії також варто застосовувати при лікуванні нежиті. Для цього можна використовувати олію м'яти, яка полегшить дихання і позитивно вплине на слизову носа.

Дезінфекція приміщення - фото 361828
Дезінфекція приміщення

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