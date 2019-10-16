Як продезінфікувати кімнату від вірусів

У сезон застуд і грипу важливо постійно провітрювати житлові приміщення або робочі кабінети, а також використовувати аромаолії для дезінфекції.

Правильно підібрані ароматичні олії допоможуть зміцнити імунітет і позбутися вірусів, які проникли в приміщення.

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"Аромати володіють великою силою, яку, на жаль, багато хто недооцінює і не вміє використовувати. І мова не про часник! Набагато дієвіше і приємніше користуватися ефірними олійками. Для дезінфекції кімнати можна застосовувати аромалампу з додаванням ефірних олій лимона, а також евкаліпта, кориці, ялівцю. Противірусним ефектом володіють евкаліпт, чайне дерево, чебрець, ялівець, ялина", – говорять експерти.

За словами фахівців, ароматичні олії також варто застосовувати при лікуванні нежиті. Для цього можна використовувати олію м'яти, яка полегшить дихання і позитивно вплине на слизову носа.

Дезінфекція приміщення

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